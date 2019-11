„Unmögliches“ Schwarzes Loch überrascht Forscher

„Herausforderung für die Modelle der Sternentstehung“

In den vergangenen Jahren wurden zwar außerhalb der Milchstraße noch deutlich größere Schwarze Löcher entdeckt, doch diese sind von uns Milliarden Lichtjahre entfernt und befinden sich damit in einer kosmischen Epoche, in der sich noch erheblich massereichere Sterne bilden konnten. Der Nachweis eines derart massereichen Objekts in der Milchstraße stelle „eine Herausforderung für die Modelle der Sternentstehung dar“, schreiben Liu und seine Kollegen im Fachjournal „Nature“.