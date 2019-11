Mutter (50) erstochen: Jugendhilfe kannte Familie

Entsetzen herrscht nach der schrecklichen Bluttat am Mittwochabend in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten. Ein 62-jähriger Afghane ging im Streit mit einem Messer auf seine 50-jährige Ehefrau los. Die fünffache Mutter starb noch an Ort und Stelle. Brisant: Die Familie war der Jugendhilfe schon bekannt - ein Sohn hatte Hilfe gesucht.