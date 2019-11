Die Toten aus dem Lkw kommen zurück nach Hause

Fünf Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllastwagen in Großbritannien haben trauernde Angehörige in Vietnam die sterblichen Überreste der ersten Opfer in Empfang genommen. 16 Leichen wurden am Mittwoch mit einem Flugzeug aus London in die Hauptstadt Hanoi und dann mit Rettungswagen in die Heimatorte der Toten gebracht.