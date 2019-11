Seisenbacher: „Bin das Opfer einer Verschwörung“

Anwalt: „Es ist nix passiert“

Lehofer selbst brach für den 59-Jährigen eine Lanze. „Ich kenne ihn seit mehr als 40 Jahren. Ich war und bin von seiner Schuldlosigkeit überzeugt“, erklärte der Anwalt. „Niemand, der ihn kennt, traut ihm das zu“, betonte er. An Frauen habe es ihm „in keinster Weise gemangelt“, so Lehofer weiter. „Er passt in keinster Weise in das Schema derer rein, die sich an Kindern vergreifen.“ Abgesehen von den drei Personen gebe es „niemanden, der den Herrn Seisenbacher belastet. Es ist nix passiert. Niemand ist angegriffen worden. Nichts ist aufgefallen.“