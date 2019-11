Alle Helfer unter einem Dach

Wenn Menschen in Not sind, zählt jede Minute. Um Einsätze künftig noch rascher und effizienter abwickeln zu können, wird in Stegersbach ein Blaulichtzentrum eröffnet. Dort sind dann Feuerwehr, Rettung und Polizei untergebracht. Jetzt erfolgte der Spatenstich in Anwesenheit von Politikern und Einsatzkräften.