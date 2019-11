Einbrecher-Banden schlugen während Dämmerung zu

Die dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher an wie die Gelsen das Licht. Nach der ersten Serie im Bezirk Mattersburg hatte die Exekutive - wie berichtet - daher Hausbesitzer vor den zumeist aus Osteuropa stammenden Kriminaltouristen gewarnt. Doch in Forchtenstein schlugen Unbekannte erneut zu. Sie brachen eine auf der Rückseite eines Hauses gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. „Dann durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld, Schmuck, Uhren sowie ein Sparbuch“, so ein Sprecher der Exekutive. Die genaue Schadenshöhe sei gegenwärtig noch unklar, heißt es: „Wir gehen aber von einem mittleren fünfstelligen Bereich aus.“