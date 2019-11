„Selbst ein Mann darf weinen und Gefühle zeigen“

„Ich weiß noch, als ich vor dreißig Jahren mit meinen kleinen Kindern am Vormittag am Südbahnhof herumspaziert bin, wurde ich von vielen Frauen komisch angeschaut. Sie fragten, ob ich keine Arbeit habe“, so Robert Karbiner, Psychologe in Linz. Dieses Fremdbild von einem Mann hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark geändert. Immer mehr Berufstätige wollen ihren Nachwuchs aufwachsen sehen, gehen in Väterkarenz.