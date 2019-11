Doskozil mit 99 Prozent wiedergewählt!

„Ganz oben steht das Burgenland“ lautete die Botschaft im Vorjahr beim Landesparteitag in Oberwart. „Burgenland Pur“ hieß es diesmal in Raiding. Nach minutenlangen Standing Ovations für den „Heimkehrer“ Hans Peter Doskozil richtete sich Landesgeschäftsführer Christian Dax in seiner Eröffnungsrede mit ungewohnt emotionalen Worten an die Hunderten Gäste und Delegierten. „Liebe Freunde hört ihr das, 700 Herzen, die für das Burgenland und für die Sozialdemokratie schlagen. Er ist wieder da“, so Dax. Und er legte noch nach. Versprach dem „Landeshauptmann der Herzen“: „Wir alle wir stehen hinter dir. Wir tragen dich über die Zielgerade für ein fulminantes Ergebnis am 26. Jänner.“ Wie sehr seine Leute hinter Hans Peter Doskozil stehen, spiegelte sich auch im Wahlergebnis wider. 99 Prozent sprachen sich für „Dosko“ als Parteivorsitzenden aus. Und auch der neue Slogan, mit dem die SP in den Wahlkampf startet, ist ganz auf ihren Chef zugeschnitten: Liste Doskozil, SPÖ Burgenland! Damit will man Stimmen aus allen politischen Lager erhaschen. In seinem Referat wandte sich der Landeschef an seine politische Familie, um kurz und ehrlich über seinen Gesundheitszustand Auskunft zu geben. „Es ist kein Krebs, dennoch muss ich mich im ersten Halbjahr 2020 erneut einer Operation unterziehen.“