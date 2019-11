Türkis-Grün: Die Kleingruppen fürs Kleingedruckte

ÖVP und Grüne haben am Freitag am Rande eines ersten Treffens der Steuerungsgruppen, in denen die wesentlichen Entscheidungen in den Koalitionsgesprächen getroffen werden, die Namen weiterer Verhandler präsentiert. In den sechs nach Themen aufgeteilten Untergruppen sollen sie sich auf die Suche nach Kompromissen zwischen beiden Parteien begeben. Mit dabei sind sowohl (teils ehemalige) Abgeordnete als auch prominente Landeschefs. Ein Überblick: