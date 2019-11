Legenden „zaubern“ für den guten Zweck

Die zweite Auflage des Hallen-Legenden-Turniers - präsentiert von der „Krone“ - am 28. 12. (ab 15 Uhr) in Graz wird ein wahrer Leckerbissen nicht nur für alle Fußball-Fans: Mannschaften von Sturm, GAK, Kapfenberg, Rapid, Austria, das kroatische Nationalteam, Bayern München und Eintracht Frankfurt werden sich auf dem Parkett im Raiffeisen Sportpark mit vielen Tricks und Einlagen in die Herzen der Besucher „zaubern“.