60.000 Migranten illegal in Türkei abgeschoben?

Knapp 35.700 Menschen derzeit in Registrierungslagern

Dies hat zur Folge, dass die Registrierlager auf den Inseln weiterhin überfüllt bleiben - obwohl täglich Hunderte Migranten zum Festland gebracht werden. Es handelt sich um Menschen, die gute Chancen haben, Asyl in Griechenland zu bekommen. Zurzeit harren in den Registrierlagern und anderen Unterkünften der Inseln im Osten der Ägäis knapp 35.700 Menschen aus, wie das Bürgerschutzministerium am Montag mitteilte. Am schlimmsten ist die Lage im Lager von Samos. Es hat eine Aufnahmekapazität für 648 Menschen, in und um das Lager leben aber mehr als 6000 Menschen.