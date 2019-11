Wehrlose vergewaltigt: Sechs Jahre Haft für Täter

Ein 52-jähriger Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte bis zuletzt abgestritten, sich im Vorjahr an einer Bekannten, die an Multipler Skerose leidet, vergangen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.