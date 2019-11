Niemand soll auf Kärntens Straßen erfrieren müssen

„Für uns hat der Winter bereits im Sommer begonnen“, berichtet Starc. Denn da hat die Caritas Kärnten mit der Suche nach engagierten Freiwilligen begonnen. „Nach entsprechenden Schulungen sind jetzt, im vierten Jahr des Bestandes des Kältetelefons, 14 freiwillige MitarbeiterInnen startklar für ihren Dienst am Telefon.“ Geht ein Anruf ein, dann wird allen Hinweisen nachgegangen. Die Freiwilligen geben telefonisch Anleitung zur konkreten Hilfe oder das Team des „Eggerheimes“ - vier Sozialarbeiterinnen beziehungsweise Sozialpädagoginnen - rückt selbst aus, um die obdachlosen Menschen vor Ort mit winterfesten Schlafsäcken, warmer Winterkleidung und wärmendem Tee zu versorgen. „Wenn gewünscht, organisieren wir mit unseren PartnerInnen eine warme Notschlafstelle in Klagenfurt, Spittal, Feldkirchen und im Bezirk Wolfsberg“, sagt Starc. Wichtige PartnerInnen sind das Rote Kreuz, Magistrat Klagenfurt, Pfarren, eigene Einrichtungen und der Samariterbund. 120 Anrufe gab es im vergangenen Winter am Kältetelefon.