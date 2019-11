Bankomat gesprengt: Duo leugnet beharrlich

Serientäter in Kärnten und Osttirol?

In einem Einkaufszentrum etwas außerhalb des Stadtzentrums von Wolfsberg war Ende Oktober ein Geldgebeautomat in die Luft gegangen. Im Juni war mitten am Hauptplatz von St. Jakob im Rosental ein Bankomat gesprengt worden. Erbeutet haben die Täter dort nichts, sie flüchteten zu Fuß. In Nußdorf-Debant in Osttirol war es im August zu einer Fahndung gekommen, nachdem ein Bankomat bei einer Bank in die Luft flog. Kriminalisten gingen damals davon aus, dass die Täter sich nach Südtirol abgesetzt haben.