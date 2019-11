Spanien: Stimmen für Rechtsextreme verdoppelt

Rechte feiern Erfolg

Andere rechtspopulistische Parteien in der EU feierten den Erfolg der Vox-Partei, die an das Erbe des spanischen Diktators Francisco Franco anknüpft. Der Chef der Lega in Italien, Matteo Salvini, sprach von einem „großen Fortschritt“ für die Vox, die französische Rechtsextreme Marine Le Pen von einem „spektakulären“ Erfolg. Der Chef der linken Podemos, Pablo Iglesias beklagte, die Wahl habe die Rechte gestärkt, „und jetzt haben wir eine extreme Rechte, die zu den mächtigsten und stärksten in Europa gehört“.