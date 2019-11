Post verlangt zehn Euro Gebühr pro Zahlschein

Hans Jörg Schimanek war skeptisch, als er als Wiener Bezirkspolitiker Beschwerden über die neuen Gebühren der Post erhielt. „Ich habe zur Sicherheit gleich an den Post-& PSK-Schaltern zweier Postämter jeweils eine Spende in Höhe von zehn Euro an ein Kinderhospiz in Form von Bareinzahlungen zur Überweisung gebracht.“