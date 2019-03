Datenskandal: Jetzt droht Post Sammelklage

Der Post AG wird vorgeworfen, statistisch hochgerechnete Daten zu den Parteipräferenzen ihrer Kunden an Dritte weiterverkauft zu haben. Auch die durch die Post bereits erfolgte Löschung der Daten sieht Cobin Claims als problematisch an. „Aus unserer Rechtsansicht ist die Post dazu verpflichtet, Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung zu stellen. Durch die vorsätzliche Löschung der Daten muss es vor einem zivilgerichtlichen Verfahren zu einer Beweislastumkehr kommen und die Post müsse sich von dem Vorwurf erst freibeweisen“, so der für den Fall betraute Rechtsanwalt Robert Haupt.