Jungunternehmerinnen auf Entdeckungsreise in Wien

„Über den Tellerrand blicken und Mut haben!“ - das sind für Wirtschaftskammer-Vize Carmen Goby die Elemente, die sie im Wirtschaftsförderungsprogramm Femcademy an zehn Jungunternehmerinnen weitergibt und sie an das Leben als Selbstständige heranführt. Mit Mentoren werden Ideen ausgetüftelt und weiterentwickelt. In Wien durften die Zehn nun in die Welt der Innovation - inklusive Workshops - schnuppern. Interessierte können sich übrigens unter femcademy.at aktuell für den neuen Durchgang bewerben.