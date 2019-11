Betrunkener überfährt Frau

Von einem Parkplatz in Halbturn wollte ein Mann mit seinem Pkw in die Landesstraße 211 einfahren. Dabei übersah der Lenker jedoch eine auf dem Gehweg stehende Pensionistin und überrollte die Frau. Doch anstatt seinem Opfer zu helfen, fuhr der Unfallverursacher einfach davon! „Erst auf Zuruf von Zeugen blieb der Herr stehen und stieg kurz aus. Dann setzte er sich erneut in den Wagen und fuhr weg“, schildert ein Polizeisprecher fassungslos. Wenig später stoppten Beamte den Schuldigen in der Nähe seines Wohnhauses - er war alkoholisiert!