Fluch geht weiter - aber WAC sucht Schuld bei sich

Was für ein bitterer Abend für die Wolfsberger in der Hammer-Gruppe J! 0:3 daheim gegen Basaksehir Istanbul, das - als klarer Außenseiter - nach dem 4. Spieltag nun tatsächlich völlig überraschend Tabellenführer ist. Und die Chancen der Kärntner auf das Überwintern in der Europa League sind auf ein absolutes Minimum gesunken. Denn klar ist: Mit den ausständigen Partien gegen Gladbach (H) und AS Roma (A) wird das Programm in keinem Fall leichter