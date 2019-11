Massaker an Mormonen: Bub rettete sechs Kinder

Neun Monate altem Baby in die Brust geschossen

Der neun Monate alte Brixton wurde in die Brust getroffen. Die anderen Kinder - Kylie (14), Cody (8) und Xander (4) - erlitten Schüsse in die Beine, in den Rücken oder in die Wange. Das größte Wunder ist die sieben Monate alte Faith Langford. Ihre Mutter Christina hatte das Baby hinter der Rückbank versteckt, bevor sie ausstieg, um die bewaffneten Männer von ihrem Vorhaben abzubringen. Vergeblich: Sie wurde kaltblütig ermordet. Faith wurde laut CBS erst elf Stunden nach dem Blutbad gefunden.