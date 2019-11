Mikrofinsternis: Merkur zieht vor der Sonne vorbei

Nächster Merkur-Transit erst wieder 2032

Am 11. November wird es wieder einmal so weit sein. Das bis dato letzte Mal war ein solcher Merkur-Transit 2016 zu sehen, der nächste findet erst wieder 2032 statt. Das Schauspiel beginnt in Wien um 13.35 Uhr. Für mehrere Stunden wandert dann die winzige schwarze Scheibe des kleinsten Planeten des Sonnensystems über die Sonne - quasi als Mikro-Sonnenfinsternis. Etwa zur Hälfte des Transits geht die Sonne dann um 16.22 Uhr unter.