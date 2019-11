Liederbuch-Affäre: Peinliches Ringen um Distanz

Tagelang hat er sich in der Liederbuch-Affäre, in die der steirische FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger verwickelt ist, nicht zu Wort gemeldet. Nun tut FPÖ-Chef Norbert Hofer genau das - allerdings nur, um klarzustellen, dass er nicht vorhat, personelle Konsequenzen zu ziehen. Er hält also an Zanger, der im Besitz des Nazi-Liederbuchs ist, fest.