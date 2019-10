Steirische Shisha-Barbetreiber lassen Dampf ab

Betriebe, in denen der Konsum von Wasserpfeifen das Hauptgeschäft ist, gibt es viele: In Graz locken rund 50 Lokale, in der restlichen Steiermark etwa 150 Bars mit orientalischer Atmosphäre ein buntes Kundenklientel an. „Es kommen viele junge Leute zu uns - jetzt nimmt man ihnen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wo sie ihre Freizeit verbringen wollen“, ärgert sich Mehmet Dikilitas.