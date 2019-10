Davis stiehlt James bei Lakers-Sieg die Show

„Ich glaube, er hat noch nicht einmal annähernd sein Potenzial ausgeschöpft“, meinte Lakers-Superstar LeBron James (23 Punkte) nach dem Match zur Leistung von Davis, der erst im Sommer per Trade von New Orleans nach Los Angeles gewechselt war. „Wir gewöhnen uns noch aneinander, aber heute war er fantastisch - und zwar an beiden Enden des Courts.“ Dabei spielte Davis laut Trainer Frank Vogel mit Schmerzen in der rechten Schulter.