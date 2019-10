Sattnitz-Brücke muss nach Unfall gesperrt werden

Nachdem wie berichtet am Sonntag ein alkoholisierter Autofahrer über die schmale Sattnitz-Brücke im Bereich Schleusenweg in Klagenfurt fahren wolllte, wurde die beliebte Fußgeher- und Radwegbrücke so schwer beschädigt, dass sie aus statischen Gründen ab sofort gesperrt werden muss. Die Dauer der Sperre ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.