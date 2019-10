Bosnisches Flüchtlingscamp Vucjak wird geschlossen

Ein Schlussstrich unter menschenunwürdige Zustände: Das völlig überfüllte Flüchtlingslager Vucjak in Bosnien, das zuletzt auch hierzulande für Schlagzeilen gesorgt hatte, wird geschlossen. Bosniens Sicherheitsminister Dragan Mektic kündigte am Dienstag entsprechende Schritte seiner Regierung an. In dem Aufnahmezentrum halten sich laut dem Minister derzeit zwischen 800 und 1000 Flüchtlinge auf.