Video aus Bosnien bereitet Steirern große Sorgen

Die FPÖ bringt das Thema nun in den Landtagswahlkampf und richtet zwei offene Briefe an Innenminister Wolfgang Peschorn und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: Sie will Infos, wie viele Migranten sich derzeit am Balkan aufhalten und wie sich Österreich bzw. die Steiermark auf einen möglichen Zustrom von Flüchtlingen auf Spielfeld vorbereitet.