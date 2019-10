Kehrt Boateng ins deutsche Nationalteam zurück?

Boateng bestritt insgesamt 76 A-Länderspiele für Deutschland in denen er ein Tor verbuchen konnte. Sein größter Erfolg war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Nach einer schwachen Leistung bei der WM-Endrunde 2018 kam der 31-Jährige in weiterer Folge nur mehr zu drei Länderspieleinsätzen.