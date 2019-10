Unruhe in der FPÖ

Es sind dies Petra Wagner, Franz Strobl, Helmut Glettler, Gerhard Hirmann, Alois Neubauer und Kurt Muszits. Die Politiker begründen diesen ungewöhnlichen Schritt in einem Brief an ihren Landesparteichef, Johann Tschürtz, mit innerparteilichen Differenzen. Diese ihrer Ansicht nach „Auffassungsunterschiede“ seien einer konstruktiven Sachpolitik nicht zuträglich.