Räucherstäbchen lösten Feuerwehreinsatz aus

Kurioser Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in einer Wohnanlage in Innsbruck! Rauch trat aus einem Fenster, die Berufsfeuerwehr wurde gerufen. Die Florianijünger stellten fest, dass die Rauchentwicklung aus einem Holzkästchen kam - und zwar von noch glimmenden Räucherstäbchen und einem stark rauchenden Kleidungsstück. Der 24-jährige Besitzer gab an, dass das Kästchen und die Kleidung von Käfern befallen gewesen seien und er diese zur Bekämpfung ausräuchern habe wollen.