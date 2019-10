Steuerbetrug mit „Fliesen-iPhones“ aufgedeckt

Noch nicht abschätzbar ist der Schaden, den ein Brüderpaar aus Wien, das einen Handyshop betreibt, mit iPhone-Attrappen angerichtet und dabei die Umsatzsteuer statt ans Finanzamt abzuführen in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Zwar stimmte bei den Verpackungen das Gewicht genau, doch statt des Handys fanden sich in der Schachtel nur Fliesen- und Ziegelbruchstücke. Hinter dem Fund steckt allerdings weit mehr: So gab das Finanzamt bekannt, einen internationalen Karussellbetrug aufgedeckt zu haben.