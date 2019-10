Blutige Attacken in Innsbruck: Täter untergetaucht

Brutale Gewaltangriffe in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck! Im Zuge einer heftigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen bekam ein Serbe (18) mehrere Faustschläge ab - er erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Offenbar völlig grundlos attackiert wurde ein 25-jähriger Einheimischer. Auch ihm wurde die Nase zertrümmert. In beiden Fällen fehlt von den Tätern jede Spur.