Holzbrett löste Einsatz in Wohnanlage aus

Starker Rauch löste in einer Wohnanlage im Villacher Stadtteil Lind Feueralarm aus. Ein Holzbrett hatte in einer Küche zu brennen begonnen. Da unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, musste die Wohnungstür gewaltsam mit einem hydraulischen Türöffner geöffnet werden. Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach löschten den Brand rasch. Glücklicherweise war niemand zu Hause.