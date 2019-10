Johnson prescht vor: Neuwahlen am 12. Dezember?

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat eine Neuwahl des britischen Unterhauses für den 12. Dezember vorgeschlagen. Es habe sich gezeigt, dass das Parlament mehr Zeit haben wolle, um die Gesetzgebung für den Brexit zu debattieren, sagte er in einem Interview mit der BBC am Donnerstag. Eine Neuwahl sei der Weg, diese Zeit zu gewähren, so Johnson. Ob er sich damit durchsetzen kann, steht - wie so vieles in der Causa Brexit - in den Sternen. Die Regierung braucht eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um eine Neuwahl am 12. Dezember herbeizuführen.