Handball-Superstar erlitt Schlaganfall

Wislander war am Montag bei der Arbeit zusammengebrochen. Daraufhin sei er sofort in ein Göteborger Krankenhaus gebracht worden. Zuerst habe er den linken Arm nicht bewegen können, derzeit sei nur die Beweglichkeit der Finger an der linken Hand eingeschränkt, berichtete er. „Wenn am Ende nur ein Finger taub bleibt, werde ich damit leben können.“