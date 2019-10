Polio-Virus vom Typ 3 laut WHO ausgerottet

Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO am Donnerstag mitteilte, gilt der zweite von drei Polio-Virus-Wildtypen (WPV) als ausgerottet. Demnach sei nun nach WPV2 auch WPV3 weltweit ausgemerzt, womit nur noch das Wildvirus des Typs 1, das in Pakistan und Afghanistan vorkommt, existiert. Das sei laut WHO für die Menschheit ein „historischer Erfolg“.