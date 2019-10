Rendi-Wagner und Lercher: „Differenzen beigelegt“

Lercher vermutete parteiinterne Intrige

Streit gab es jüngst wegen einer angeblichen 20.000-Euro-Monatsgage der SPÖ an Lercher für Beratertätigkeiten. Dieser Betrag wird aber nicht an Lercher, sondern an die Leykam AG gezahlt, deren Geschäftsführer Lercher ist. Lercher vermutet eine Intrige innerhalb der Partei, weil er die SPÖ nach der Wahlschlappe heftig kritisiert hatte. Ein Gratisblatt, das die Falschmeldung unter Berufung auf Insider öffentlich gemacht hatte, will Lercher nun klagen.