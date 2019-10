„Seelenpferd“ wies Weg ins Burgenland

Ursprünglich kam sie mit ihrem Schimmel „Camino“ in die Güssinger Gemeinde. „Er war mein Seelenpferd“, schildert die Wahlburgenländerin die besondere Beziehung. Daher stammt auch der Name des Hofes „Castillo el Camino“. Vor zwei Jahre starb der Hengst jedoch. In der Zwischenzeit fanden weitere Vierbeiner und auch gefiederte Freunde den Weg zu der Auffangstation. „Ich liebe Tiere über alles und pferdeverrückt war ich auch schon immer“, erzählt die Eidgenössin.