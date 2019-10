Rendi-Wagner: „Ich will SPÖ in neue Zeit führen“

Der SPÖ-Bundesparteivorstand hat am Freitag den selbst verordneten Erneuerungsprozess unter dem Motto „An die Arbeit!“ formal beschlossen. Damit wollen die Sozialdemokraten nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte der Partei aus der Krise finden. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner betonte: „Wir waren uns einig, dass die Sozialdemokratie Erneuerung braucht und dass wir gemeinsam und geschlossen in diese gehen. Ich will die SPÖ in eine neue Zeit führen, das ist mein Anspruch. Es gibt einen Schrei nach guter, sozialdemokratischer Politik.“ Des Weiteren wurden das Koordinierungsteam der Zukunftslabors beschlossen.