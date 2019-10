Briefwahl: Grüne gewinnen drei Mandate dazu

Auch die NEOS schnitten in der am Montag ausgezählten Briefwahl überdurchschnittlich gut ab - und stocken noch um ein Mandat auf 15 auf. Die beiden Wahlverlierer verloren noch jeweils einen weiteren Nationalratssitz - so dass die SPÖ künftig nur mehr 40 und die FPÖ nur noch 31 Abgeordnete stellen wird.