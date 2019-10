Leben im Keller: Mann ist Österreicher Josef B.

Neue Wendung im Keller-Drama in den Niederlanden: Wie die „Krone“ am Dienstagabend erfuhr, handelt es sich bei jenem Mann, der mit sechs jungen Menschen auf einem abgelegenen Bauernhof jahrelang in völliger Isolation in einem Keller gehaust haben soll, um den Österreicher Josef B. Der gebürtige Wiener soll 2010 von Oberösterreich in die Niederlande ausgewandert sein. Nach jüngsten Erkenntnissen dürfte der Mann aber nicht der Vater der jungen Leute sein, die heute zwischen 18 und 25 Jahre alt sind.