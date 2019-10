US-Truppen „übergaben“ Manbidsch an Russen

Russen rechnen nicht mit Konfrontation Syrien - Türkei

Dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen türkischem und syrischem Militär kommen könnte, glaubt man in Russland nicht. Vielmehr würden „Kontakte geknüpft, um Ansätze auf Grundlage des Völkerrechts zu entwickeln“, sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow am Dienstag. Am Vortag waren syrische Regierungstruppen von Präsident Bashar al-Assad im kurdisch kontrollierten Norden des Landes eingetroffen. Sie werden von Russland unterstützt.