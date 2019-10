Jetzt schickt Assad seine Truppen nach Nordsyrien

Um nach dem Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien die „türkische Aggression“ - der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am vergangenen Mittwoch eine Militäroffensive im Nachbarland starten lassen - zu stoppen, hat der syrische Präsident Bashar al-Assad am Montag seine Truppen in die Krisenregion geschickt. Soldaten sind bereits in etlichen grenznahen Orten eingerückt, so auch in der strategisch wichtigen Stadt Manbidsch, wie es am Abend hieß. Zuvor war es zu einer Einigung zwischen Assad und dem von der Kurdenmiliz YPG geführten Rebellenbündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDF) gekommen.