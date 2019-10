Strache boxte mehr Geld für Ehefrau Philippa durch

Nächster Akt in der Strache-Posse um Posten, Spesen und Gehälter: Die Gage von Philippa Strache wurde in ihrer Zeit als FPÖ-Tierschutzbeauftragte offenbar auf Wunsch ihres Ehemannes, Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache, erhöht. „Die Gehaltserhöhung war der Wunsch des damaligen Klubobmannes Strache. Ich habe das weitergeleitet. Formal hat es die Klubdirektion umgesetzt, ein Anteil wurde jedenfalls von der Bundespartei refundiert“, sagt FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky in einem aktuellen Interview.