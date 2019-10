Kurden schmieden Deal mit Assads Armee

Frankreich will seine Truppen schützen

Indes forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein sofortiges Ende der türkischen Militäroffensive in Syrien. „Wir haben den gemeinsamen Wunsch, dass die Offensive beendet wird“, sagte er. Als Gründe führte er die Folgen für die Menschen in der Region und ein mögliches Erstarken des IS an. Frankreich hat zudem Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit der französischen Truppen und Zivilisten im Nordosten Syriens angekündigt. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die französischen Streitkräfte und Zivilpersonen zu schützen, hieß es.