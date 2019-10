Einbrecher legen Brand in Gasthaus-Keller

Am Sonntagabend sind die zahlreiche Feuerwehren zu einem Brand in einem Gasthaus in Framrach bei St. Andrä im Kärntner Lavanttal ausgerückt. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Keller ausgebrochen. Wie sich später herausstellte, hatten Einbrecher kurz zuvor die Räumlichkeiten des Lokals durchstöbert. Dann erhitzten und entzündeten die Täter im Keller Frittieröl und flüchteten. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Weitere Erhebungen laufen.