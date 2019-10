Bub (7) von „genervtem“ Nachbarn verletzt

Aus Wut über Streiche der Nachbarskinder, die über einen längeren Zeitraum mehrmals täglich an der Wohnungstür geklopft haben sollen, ist einem 49-Jährigen am Donnerstag in Wien-Floridsdorf laut eigenen Angaben endgültig der Kragen geplatzt. Er packte einen Siebenjährigen am Kragen, verletzte ihn laut Polizei dabei und zerrte ihn anschließend zur Wohnung seiner Eltern, wo er in der Folge auch noch dem Vater des Buben mit dem Erschießen drohte. Auch gegenüber der Polizei wollte sich der Mann nicht beruhigen. Er wurde festgenommen.