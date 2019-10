Linzer Backmischungen schmecken Billa und Merkur

Sonnenblumenkerne, Chia-Samen, Gojibeeren - aus 30 Zutaten können Kunden auf der Internetseite von Simply Bread auswählen, um sich die Brotbackmischung nach ihren Wünschen zusammenzustellen. Doch nicht nur den digitalen Vertriebsweg hat die Firma von Florian Hoffmann erobert. Nach dem Auftritt in der Puls4-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ steht nun fest: Simply Bread ist in allen Merkur-Filialen in Österreich, sowie obendrein in allen Billa-Märkten in Oberösterreich fix vertreten.