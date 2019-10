Porsche St. Veit wird Ende November geschlossen

„Wir haben in Kärnten mit Porsche Klagenfurt, Porsche Villach, Porsche Völkermarkterstraße und Porsche Wolfsberg vier erfolgreiche Händlerbetriebe,“ sagt Rainer Hodina, Geschäftsführer der Porsche Inter Auto in Österreich und ergänzt: „Zukünftige Investitionen in die Elektromobilität, sowie in eine optische und technische Modernisierung und notwendig gewordene Erweiterung des Betriebes in St. Veit machen in Anbetracht der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Region wenig Sinn. Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, den Betrieb mit Ende November stillzulegen.“